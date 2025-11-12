В Астане стартовал Кубок Казахстана по бочча

Сенат
121

В эти дни в Астане проходит одно из главных спортивных событий года – Кубок Республики Казахстан по паралимпийскому бочча, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Впервые в столичном спортивном комплексе «Аспан» зафиксировано рекордное количество кортов – 8 площадок. Поддержал особенных спортсменов, приехавших для участия в соревнованиях из 15 регионов страны, спикер Сената Парламента, Президент Казахстанской Федерации данного вида параспорта Маулен Ашимбаев.

Приветствуя участников соревнований, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что с каждым годом темпы развития бочча активно растут. В рамках реализации задач Президента страны Касым-Жомарта Токаева по поддержке парасмортменов, формирования инклюзивной, безбарьерной среды  проводится комплексная работа совместно с заинтересованными сторонами. Кубок Республики – часть этой большой работы и направлен, по словам представителей Федерации и тренеров, на развитие и популяризацию бочча в Казахстане, повышение уровня спортивного мастерства и формирование состава национальной сборной.

«В своих выступлениях Президент страны Касым-Жомарт Токаев всегда подчёркивает важность дальнейшего развития культуры инклюзии в Казахстане и создания условий для полноценного участия лиц с инвалидностью в жизни общества, в том числе через спорт. В этом контексте бочча – это вид параспорта, который формирует дисциплину, развивает стратегическое мышление и концентрацию, а также способствует социализации людей с особыми потребностями. Участием в сегодняшнем Кубке Казахстана по бочча вы транслируете окружающим важные ценности и мотивируете многих сверстников своей целеустремлённостью и трудолюбием», – сказал в своем выступлении Президент Казахстанской Федерации бочча.

Спортивное мероприятие проходит с 9 по 14 ноября, в котором участвуют две возрастные категории в индивидуальных, парных и командных дисциплинах: юниоры, в возрасте 11–14 лет, и взрослые – от 15 лет и старше. Таким образом, на кортах собрались 120 спортсменов с инвалидностью из 15-ти регионов страны: Астана, Алматы, Шымкент, Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Актюбинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Жамбылская, Туркестанская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области, а также параспортсмены из областей Абай и Жетысу.

Организаторами Кубка выступают Казахстанская Федерация бочча при содействии Центра спортивной подготовки спортсменов с ограниченными возможностями, Управления физической культуры и спорта города Астаны при содействии партнеров и спонсоров.

#Сенат #соревнование #бочча

