В Астане из окна выпал подросток

Во дворе одного из многоэтажных домов Астаны обнаружено тело подростка. По предварительной информации, он выпал из окна дома, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Уголовное дело завели в ДП Астаны по факту падения ребенка из окна 12-этажного дома.

"20 сентября во дворе одного из многоэтажных домов Астаны обнаружено тело подростка. По предварительной информации, он выпал из окна дома. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 уголовной статьи "Доведение до самоубийства", - рассказали в полиции.

Там же отметили, что иные данные досудебного расследования в интересах следствия, на основании ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.