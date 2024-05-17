В Астане выявили уклоняющихся от выезда из страны жителей Афганистана

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Незаконных мигрантов и нарушителей миграционного законодательства выявляют в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники миграционной службы проверяют места проживания иностранцев, строительные объекты, организации и работодателей, незаконно использующих наемный труд иностранцев.

В городе были выявлены двое 32-летних граждан Афганистана, которые решением суда в апреле этого года должы были выехать из страны, но уклонялись от выезда. При проведении оперативно-розыскных мероприятий иностранцы были найдены и водворены в приемник-распределитель. Принимающей стороной приобретены авиабилеты и в течение трех дней иностранцы будут отправлены в город Кабул. Директор ТОО, где незаконно трудились граждане Афганистана, привлечен к административной ответственности.

Всего с 10 мая выявлено 308 нарушений миграционного законодательства, в том числе 216 фактов нарушений иностранцами сроков пребывания в стране, 87 человек привлекли к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности. За незаконное использование иностранной рабочей силы оштрафовано 20 работодателей.

#Астана #полиция #Афганистан #иностранцы #нарушители

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