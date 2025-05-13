Он обманывал людей через TikTok, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудники криминальной полиции района Сарыарка задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Он выдавал себя за провидца, предлагал услуги по снятию порчи и предсказанию будущего, размещая объявления в TikTok.

Установлено, что злоумышленник причастен как минимум к двум случаям мошенничества. В одном из них он пообещал оказать магические услуги и получил от потерпевшего 250 тысяч тенге. Деньги были переведены на его личный банковский счет, однако обещания он не выполнил.

По данным фактам начато досудебное расследование. Полиция призывает граждан сохранять бдительность и не доверять лицам, предлагающим сверхъестественные или сомнительные услуги. Если вы стали жертвой подобных действий, немедленно обращайтесь в полицию.



