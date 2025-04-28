В нем приняли участие более 200 молодых людей из 15 регионов страны. Среди них – студенты, обучающиеся по рабочим специальностям, работники предприятий, представители профсоюзных организаций, сообщает пресс-служба акима области

Фото акимата Атырауской области

На торжественной церемонии открытия форума аким области Серик Шапкенов и заместитель председателя комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Биржан Алимжанов пожелали участникам удачи.

Серик Шапкенов отметил, что форум – это не просто площадка для профессионального развития, это уникальная платформа, которая открывает новые идеи и большие возможности.

«Наша молодежь – опора и будущее страны, движущая сила её экономики, молодые бойцы трудового фронта. Глава государства объявил 2025-й Годом рабочих профессий, это историческое решение, направленное на повышение престижа труда, рабочих специальностей. Атырауская область – один из крупнейших промышленно-производственных регионов Казахстана. Здесь реализуются крупные проекты в нефтегазовой отрасли страны с участием производственных мощностей мирового уровня. Именно упорный труд и профессиональные навыки работающих специалистов не только запускают производства, но и продвигают реальный сектор экономики. Я уверен, что сегодняшний форум станет важной площадкой для реализации целей и интересов в этом направлении», – сказал глава региона.

Мероприятие организовано в целях развития трудовых ресурсов страны путем повышения престижа рабочих профессий среди молодежи, стимулирования профессиональной ориентации, поддержки технического и профессионального образования.

В рамках форума прошли пленарное заседание «Рынок труда Казахстана и будущее рабочих профессий» и конференция «Isker Talks» в формате TEDx. Гости форума были разделены на три блока, где для них специально были организованы обучающие курсы и тренинги.

В качестве спикеров были приглашены депутаты Парламента РК, представители отраслевых министерств, крупных компаний и молодежных организаций.

В рамках форума участники ознакомились с фотовыставкой рабочих профессий «Atyrau faces».

Кроме того, на форуме состоится открытие аллеи рабочей молодежи. А шесть человек, представивших лучшие проекты, получат мини-гранты на общую сумму 3 млн тенге.

Для справки: 18 из 24 организаций технического и профессионального образования Атырауской области осуществляют подготовку рабочих кадров. Молодым людям выделено более 3 600 государственных грантов для получения профессиональной квалификации.