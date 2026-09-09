Определены победители регионального этапа конкурса «Еңбек жолы»

Человек труда
Дана Аменова
корреспондент

Наибольшую активность проявили участники Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во всех регионах Казахстана завершился региональный этап ежегодного конкурса «Еңбек жолы». По итогам заседаний конкурсных комиссий определены победители и призеры в трех номинациях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

По данным министерства, участники, занявшие первые места, представят свои регионы на республиканском этапе конкурса.

Конкурс «Еңбек жолы» проводится с 2014 года. Основная задача конкурса – повышение престижа труда и рабочих профессий, развитие института наставничества, а также сохранение и популяризация трудовых традиций.

В 2026 году на региональном этапе конкурса местными исполнительными органами принято 423 заявки. Наибольшее количество заявок поступило в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» - 172. В номинации «Лучший молодой работник производства» зарегистрировано 165 заявок, в номинации «Лучшая трудовая династия» - 86 заявок.

«Наибольшую активность проявили участники Акмолинской области, представившие 52 заявки. Из них 11 заявок поступило в номинации «Лучшая трудовая династия», 15 - в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» и 26 - в номинации «Лучший молодой работник производства». Высокую активность также продемонстрировала Кызылординская область, откуда поступило 40 заявок. В их числе 8 заявок в номинации «Лучшая трудовая династия», 22 - «Лучший наставник работающей молодежи» и 10 - «Лучший молодой работник производства». По 13 заявок поступило из города Шымкента и Мангистауской области. В Шымкенте участники представили 2 заявки в номинации «Лучшая трудовая династия», 5 - «Лучший наставник работающей молодежи» и 6 - «Лучший молодой работник производства». В Мангистауской области зарегистрировано соответственно 2, 8 и 3 заявки», – отметили в Минтруда.

Конкурс проводится по трем номинациям, каждая из которых отражает важные составляющие трудовых традиций и профессионального развития. Номинация «Лучшая трудовая династия» объединяет представителей семей, члены которых на протяжении нескольких поколений связали свою профессиональную деятельность с одной или несколькими сферами труда.

В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» оценивается вклад опытных специалистов в профессиональное становление, обучение и развитие молодых работников. Номинация «Лучший молодой работник производства» направлена на выявление молодых специалистов, демонстрирующих высокие профессиональные результаты, мастерство и ответственное отношение к труду.

Для проведения регионального этапа во всех областях, городах республиканского значения и столице были сформированы конкурсные комиссии. В их состав вошли заместители акимов регионов, представители территориальных объединений профсоюзов, а также объединений, ассоциаций и союзов работодателей.

В настоящее время заседания конкурсных комиссий во всех регионах завершены. По каждой из трех номинаций определены участники, занявшие первое, второе и третье места. Победители регионального этапа, занявшие первые места, получили право представить свои регионы на республиканском этапе конкурса «Еңбек жолы».

Кроме того, в этом году республиканский этап конкурса пройдет при поддержке акимата Астаны. По его итогам будут определены лучшие представители трудовых династий, наставники работающей молодежи и молодые работники производства со всей страны. Награждение победителей регионального этапа состоится с участием акимов областей, городов республиканского значения и столицы в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня труда.

Как уточняется, проведение конкурса «Еңбек жолы» способствует формированию уважительного отношения к труду, поддержке профессионального мастерства и преемственности поколений, а также позволяет отмечать работников и трудовые династии, которые вносят вклад в развитие экономики и общества.

#регионы #конкурс #победители #Еңбек жолы

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