Есть понятия, смысл которых по-настоящему раскрывается только с годами. Верность делу – одно из них

Она не измеряется количеством лет, проведённых в одном кабинете, и не исчерпывается строками трудовой биографии. Она проявляется в способности сохранить то, что создавалось до тебя, и оставить после себя больше, чем когда-то получил; в готовности принимать решения, когда готовых решений нет; в умении не отступить, когда проще уйти; в ответственности за людей, которые тебе поверили. В жизни Вячеслава Хамзиевича Валиева таким делом стал Уральский завод «Зенит».

На завод он пришёл совсем мальчишкой. В 1968 году выпускник уральской школы № 6, окончивший её с серебряной медалью, решил сначала пойти работать, чтобы помогать многодетной семье. Его первой профессией стала самая простая – подсобный рабочий.

Так шестнадцатилетний Слава Валиев впервые переступил проходную завода имени Ворошилова – будущего «Зенита», не зная, что запись об этом предприятии останется единственной в его трудовой книжке. Через год завод направил его в Ленинградский кораблестроительный институт. Окончив его с отличием, молодой инженер вернулся на родное предприятие и прошёл путь от инженера-конструктора до главного конструктора.

В 1989 году директора завода выбирал сам трудовой коллектив – на альтернативной основе, тайным голосованием. Находившийся в длительной зарубежной командировке Валиев получил 57 процентов голосов и стал директором предприятия, которое ему предстояло возглавлять более трёх десятилетий.

Валиев не раз говорил, что многому в понимании того, каким должен быть руководитель, он научился у Петра Александровича Атояна, возглавлявшего завод 42 года. От него он перенял не только знания и опыт, но и сами принципы отношения к работе: ответственность за конечный результат, требовательность прежде всего к себе, уважение к людям труда, привычку вникать в производство до мелочей и беречь честь предприятия.

Жизнь потребовала доказать жизнеспособность этой школы в совершенно другое время.

7 января 1991 года на завод пришла телеграмма об отмене всех плановых заказов. За этим сухим сообщением стояла судьба огромного предприятия, более четырёх тысяч работавших на нём людей и их семей. Прежняя система хозяйственных связей рушилась, заказы исчезли практически в одночасье. Нужно было искать новую продукцию, заказчиков и рынки, принимать решения, от которых зависела судьба предприятия. Были тяжёлые годы, сокращения, борьба за каждый заказ. Было всё – кроме права опустить руки.

У молодого, энергичного руководителя были возможности выбрать более спокойную и благополучную дорогу.

Но он остался.

Спустя годы своё решение Валиев объяснил удивительно просто:

«Я не мог бросить коллектив, который мне поверил. Это мой долг».

Наверное, в этих нескольких словах весь Валиев.

«Зенит» выстоял. Осваивал гражданскую продукцию, искал новые направления, а в 1993 году в далёком от морского побережья Уральске начал осваивать кораблестроение.

Сегодня, когда построенные здесь катера и корабли несут службу на Каспии, отечественное кораблестроение легко воспринимать как данность. Тогда не было ни готовой школы, ни опыта судостроения в независимом Казахстане. Многое предстояло создавать впервые.

И корабли появились.

Проекты становились всё сложнее, росли опыт специалистов, мастерство рабочих и возможности предприятия. За время руководства Валиева завод построил 34 катера, корабля и плавсредства десяти проектов, большинство из которых несут боевую вахту на Каспии.

За этими цифрами – тысячи чертежей, напряжённые дни и бессонные ночи перед сдачей заказов, поиск технических решений и, прежде всего, труд большого заводского коллектива. Следуя принципам пройденной им производственной школы, Вячеслав Хамзиевич всегда исходил из главного: предприятие – это прежде всего люди. Поэтому даже в самые сложные годы здесь берегли заводские традиции, поддерживали ветеранов и трудовые династии, растили молодые кадры, сохраняли преемственность поколений.

Вклад Валиева в развитие промышленности страны отмечен орденами «Құрмет», «Парасат», «Барыс» I степени, медалью «За трудовую доблесть», ведомственными наградами. Он удостоен званий Почётного гражданина города Уральска, Почётного машиностроителя и Почётного инженера Казахстана.

Но есть признание, которое невозможно выразить ни орденом, ни званием. Это оставленное после себя дело.

В 2023 году Вячеслав Хамзиевич завершил работу генеральным директором. За его плечами были более полувека на одном предприятии и более 33 лет во главе завода.

Есть наследство, которое можно посчитать: производственные мощности, контракты, портфель заказов, построенные корабли. А есть другое – планка ответственности за предприятие и людей, отношение к своему слову, привычка отвечать за конечный результат, умение воспринимать успех завода как общий, а его беду – как свою.

Такое наследие передать значительно труднее.

Сегодня Вячеслав Хамзиевич находится на заслуженном отдыхе, хотя само слово «отдых» применительно к нему звучит довольно условно. Он по-прежнему интересуется судьбой отечественного машиностроения и оборонной промышленности, участвует в общественной работе, делится опытом. К нему обращаются за советом руководители предприятий, представители отрасли и различных ведомств, специалисты «Зенита» и простые заводчане.

Пожалуй, самое точное слово здесь – неравнодушие.

Он знает, чем живёт завод. Радуется его успехам. Переживает его трудности. Если может помочь – помогает. Если спрашивают совета – делится всем, что знает. Если требуется его опыт – он по-прежнему рядом.

Можно однажды закрыть за собой дверь директорского кабинета, передать другому полномочия и ответственность за решения. Но невозможно одним приказом закончить то, чему отдал почти всю жизнь. Наверное, это и есть верность делу – когда оно остаётся твоим и после того, как ты перестал отвечать за него по должности.

3 сентября Вячеславу Хамзиевичу Валиеву исполняется 75 лет. Возраст серьёзный, располагающий оглянуться назад. А вспомнить есть что: родной завод, которому отдана практически вся трудовая жизнь; корабли под Государственным флагом Казахстана, несущие службу на Каспии; люди, которых он учил и у которых учился сам.

Но тем, кто хорошо знает Вячеслава Хамзиевича, трудно представить его долго предающимся воспоминаниям. Он и сегодня гораздо охотнее говорит о том, что нужно сделать, что можно изменить, где найти решение и чем помочь.

Наверное, в этом он весь.

В день юбилея мы желаем Вячеславу Хамзиевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, энергии, ясности мысли и бодрости духа. Пусть рядом всегда будут родные и близкие, верные друзья и единомышленники.

И пусть у него будет самое дорогое для человека, посвятившего жизнь созиданию, – возможностьвидеть, что созданное не потеряно, опыт востребован, традиции продолжаются, а дело находится в надёжных руках.

Потому что настоящая верность делу не заканчивается вместе с должностью. Она остаётся в созданном, в людях, в продолжателях – и становится частью истории страны.

Заводчане разных поколений