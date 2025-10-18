30 лет МЧС Казахстана: когда профессия – это призвание

Человек труда
251

Есть профессии, где ошибка стоит слишком дорого. Где цена мгновения - человеческая жизнь, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В этих профессиях нет случайных людей. И именно о таких людях - спасателях, пожарных, пилотах, инженерах, медиках - сегодня речь.

19 октября 2025 года Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает своё 30-летие. Тридцать лет мужества, службы и верности делу. Тридцать лет, когда тысячи казахстанцев ежедневно выходят на дежурства, чтобы другие могли спокойно спать.

За это время МЧС превратилось в одну из самых технологичных и мобильных служб региона.

Более 30 тысяч сотрудников ежедневно несут службу в разных уголках страны - от горных постов до степных районов, от Каспийского побережья до мегаполисов.

#спасатели #человек труда #30 лет МЧС Казахстана

