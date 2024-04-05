В Британии испытывают тест на болезнь Альцгеймера

В общей сложности в исследовании примут участие около пяти тысяч взрослых добровольцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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В Великобритании начинаются масштабные клинические испытания, в ходе которых ученые надеются обучиться ранней диагностике болезни Альцгеймера (и других нарушений памяти) при помощи анализа крови.

В случае успеха эксперимента пациенты, предрасположенные к развитию деменции, смогут работать на опережение, получая необходимый им уход и поддержку уже на самых ранних этапах болезни, равно как и доступ к новым методам лечения.

В общей сложности в исследовании, проводимом Университетским колледжем Лондона и учеными Оксфордского университета, примут участие около пяти тысяч взрослых добровольцев.

Эксперимент растянется на пять лет.