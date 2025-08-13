Международный день молодежи ежегодно отмечается 12 августа. Дата была официально закреп­лена в декабре 1999 года Генеральной Ассамблеей ООН.

Праздник входит во Всемирную прог­рамму действий, закрепляющую основы политики и принципы деятельности государств в целях улучшения жизни молодого поколения. В этом году тема Международного дня молодежи звучит так: «Молодежь локализует ЦУР». Это подчеркивает уникальную роль молодых в реализации глобальных Целей устойчивого развития на благо своих стран и народов.

Молодежь в Казахстане составляет примерно треть от общего количества населения, то есть около 6 млн человек. Как постоянно подчеркивает Глава государства, казахстанская молодежь – это будущее страны, поколение, которому предстоит продолжать преобразования и пожинать плоды проводимых сегодня реформ.

Правительство Казахстана рассматривает молодежную политику как одно из приоритетных направлений: программы в сфере образования, занятости, предпринимательства и культуры создают условия для самореализации молодых граждан и их активного учас­тия в жизни страны.

Большая ставка делается на качественное образование, открывающее молодежи перспективы профессионального роста и устойчивого будущего. Особенно активно развиваются направления технического и профессионального образования, имплементируются дуальные программы, дающие возможность сочетать обучение с практикой на предприятиях. В помощь предлагаются цифровые технологии – платформы для освоения современных навыков и компетенций.

По мнению члена Совета по молодежной политике при Президенте РК, депутата павлодарского городского мас­лихата VIII созыва от партии «Amanat» Гульзиры Атабаевой, молодые специа­листы получают беспрецедентные меры поддержки, которые становятся мощной мотивацией для выбора именно рабочих профессий.

– Государство активно работает над тем, чтобы эти специальности были не только престижными, но и выгодными для молодежи. Речь идет о трудоустройстве, обеспечении жильем, выделении грантов и создании возможностей для карьерного роста. В 2025 году, например, была запущена жилищная программа «Наурыз жұмыскер» через Отбасы банк. Она помогает техническим специалис­там получить льготные займы на жилье, – рассказала Гульзира Атабаева.

Масштабная поддержка, по ее словам, присутствует и в вопросах трудоустройства. Действуют программы «Первое рабочее место», «Контракт поколений», «Молодежная практика». Через проект «Бастау бизнес» молодые люди могут пройти онлайн-обучение и получить грант до 400 МРП на открытие собственного дела. Для талантливой молодежи в самых разных сферах учреждена государственная премия «Дарын».

– Важно, что поддержку молодые кад­ры получают не только от государства, но и от работодателей – на уровне коллективных договоров. Так, ТОО «Богатырь Комир» выдает беспроцентные ссуды на покупку жилья работникам со стажем от 3 лет. Молодым железнодорожникам, приезжающим работать на небольшие станции, выплачивается материальная помощь на обустройство, также предоставляется 20-процентная надбавка к окладу в первые два года. В АО «ТНК Казхром» молодым специа­листам после успешной аттестации выплачивают подъемные в размере 50 МРП, а обучение в вузах по приоритетным профессиям финансируется за счет предприятия, – рассказывает депутат.

Все это, уверена Гульзира Атабаева, формирует совершенно новую реальность: рабочие профессии становятся площадкой для карьерных прорывов, стабильного дохода и социальной защищенности. Сегодня это не просто выбор профессии, а выбор образа жизни, в котором есть уверенность в будущем, возможности для развития и реальные перспективы.