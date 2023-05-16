В двух областях Казахстана назначены новые прокуроры

Ранее руководивший прокуратурой СКО Багбан Таймбетов освобожден от должности в связи достижением предельного возраста пребывания на службе.

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По согласованию с президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора Мурат Ажинурович Тлеубердиев назначен прокурором Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Трудовой путь Мурат Тлеубердиев начал в 1999 году в качестве помощника прокурора Бостандыкского района Алматы.

В разные годы занимал различные ответственные руководящие должности, в том числе начальника отдела прокуратуры Алмалинского района, заместителя начальника, начальника Управления прокуратуры Алматы, прокурора Ауэзовского и Алмалинского районов, заместителя прокурора Алматы.

До настоящего назначения возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры РК.

Также, по согласованию с президентом Республики Казахстан в порядке ротации приказом генерального прокурора государственный советник юстиции 3-го класса Кайрат Алиханович Абдыханов назначен прокурором Северо-Казахстанской области.

Кайрат Абдыханов начал трудовой путь в 1996 году с должности помощника прокурора Талгарского района Алматинской области.

В разные годы последовательно занимал должности заместителя прокурора Алмалинского района Алматы, прокурора Жамбылского района и города Талдыкорган, заместителя прокурора Атырауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, первого заместителя прокурора Алматинской области.

До настоящего назначения возглавлял прокуратуру Павлодарской области.

Ранее руководивший прокуратурой Северо-Казахстанской области Багбан Таймбетов освобожден от должности в связи достижением предельного возраста пребывания на службе, пояснили в Генпрокуратуре.