В двух областях введут ограничение движения транспорта

Дополнительную информацию можно узнать в любое время суток через колл-центр, передает Kazpravda.kz

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В связи с ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения на ряде республиканских автодорогах, сообщает «КазАвтоЖол».

Туркестанская область:

- 15 декабря 2024 года в 12:00 на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Ташкент-Термез» км 593-620 (от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова) для грузового транспорта.

Жамбылская область:

- 15 декабря 2024 года в 17:00 на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Ташкент-Термез» км 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области) для грузового транспорта.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.