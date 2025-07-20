Который будет взлетать с аэродрома как обычный самолет

Концепт гиперзвукового испытательного аппарата Invictus / © ESA

Европейское космическое агентство (ESA) и британская инженерно-технологическая компания Frazer-Nash сообщили о запуске исследовательской программы Invictus по созданию полностью многоразового экспериментального гиперзвукового летательного аппарата, сообщает издание Naked Science

В консорциум Invictus также входят Spirit Aero Systems и Университет Крэнфилда (Великобритания). Первая цель, которую реализуют в течение ближайшего года, — разработка предварительного проекта всей системы управления полетом.

Программа Invictus призвана доказать пригодность водородной воздушно-реактивной силовой установки с предварительным охлаждением для горизонтального взлета и гиперзвукового полета. Проект заложит фундамент для европейских многоразовых космопланов, которые будут взлетать с аэродрома как обычные самолеты и смогут выводить на орбиту малые спутники и научные приборы.

В конечном итоге подобные платформы могут стать аэрокосмическими грузовиками, способными обеспечивать стабильный доступ к околоземной орбите.