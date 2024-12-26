В Греции электромобили встали на дороге из-за холода

Как сообщила полиция страны, возле горнолыжного курорта Арахова образовалась многокилометровая пробка из-за технических неполадок у электромобилей, связанных с низкой температурой

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Сообщается, что автомобили туристов не подготовлены к тяжелым погодным условиям, несмотря на снегопад в регионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«В связи с низкими температурами, преобладающими в этом районе, у многих электромобилей возникли технические проблемы, в результате чего они были обездвижены при возвращении с горнолыжного курорта в этом районе», — говорится в заявлении.

По информации правоохранителей, в районе курорта проводятся регулярные проверки автомобилистов, чтобы убедиться, что транспортные средства оборудованы цепями противоскольжения.

Полиция Греции напомнила, что с 24 декабря в стране все водители были обязаны снабдить автомобили цепями противоскольжения или другими аналогичными средствами при отсутствии зимних шин.