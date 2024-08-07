Июль побил погодные рекорды – Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первой половине июля на большей части Казахстана наблюдалась активная циклоническая деятельность, на территории республики были отмечены рекорды по количеству выпавших осадков, передает Kazpravda.kz со сылкой на РГП «Казгидромет»

Например, 4 июля на метеостанции (МС) Дмитриевка в области Абай выпало 72 мм, 11 июля на МС Кос-Истек в Актюбинской области выпало 100 мм, при норме за месяц 39 мм, 18 июля на МС Коктобе в Павлодарской области за сутки выпало 81 мм, при норме за месяц 49 мм.

В течение периода также наблюдались гроза, град, пыльные бури, часто усиливался ветер с порывами до 15-28 м/с, а 17 июля на автоматической метеорологической станции (АМС) Бериктас (Жамбылская область) ветер достиг скорости 43,5 м/с.

Также в начале месяца в отдельных районах юга страны отмечались рекорды по минимальным значениям температуры воздуха. Так, к примеру, 1 июля в Кызылорде температура воздуха ночью опустилась до +12,8°С, тем самым обновив рекорд 1992 года +15,5°С, 2 июля в Шымкенте опустилась до +10,5°С, обновился рекорд 1998 года +13,4°С.

Жаркая погода наблюдалась лишь на западе республики, где температура достигала +36+42°С. В эти дни в отдельных районах наблюдались рекорды максимальных температур воздуха. Например, 7 июля в Актау наблюдалась рекордно-высокая температура для этого дня +42,2°С, тем самым обновился рекорд 2010 года (+38,2°С).

Во второй половине месяца погодные условия изменились: большая часть республики оказалась под влиянием теплых воздушных масс, и температура воздуха постепенно повысилась. В северной половине страны температура достигала +30+36°С, на востоке – до +40°С, а на юге – до +38+43°С. В то же время на западе страны началось понижение температуры, ночью она опускалась до +8+16°С.

В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +21,8°С, что было выше нормы на 1,2°, при норме +20,6°С. Самая высокая температура воздуха отмечалась 31 июля и составила +32,8°С. Самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 1 июля и составила +12,7°С. Осадков выпало меньше нормы – 29 мм, при норме за месяц 56 мм.