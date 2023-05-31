В каких регионах Казахстана больше всего курильщиков
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Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК представило данные последнего обследования по табакокурению в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.
По результатам выборочного обследования домашних хозяйств по потреблению табака взрослыми:
- курят табак 20,4%;
- не курят табак 79,6%.
Интенсивность употребления табака населением:
- курят ежедневно 16,6%;
- курят периодически 3,8%.
Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована:
- в Карагандинской области – 25,4%;
- в Павлодарской области – 24,6%;
- в Жамбылской области – 24,6%.
Отметим, ранее вице-министр здравоохранения Казахстана Вячеслав Дудник заявил о необходимости немедленного запрета вейпов в нашей стране.