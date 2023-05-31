В каких регионах Казахстана больше всего курильщиков

Общество
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Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК представило данные последнего обследования по табакокурению в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств по потреблению табака взрослыми:

- курят табак 20,4%;

- не курят табак 79,6%.

Интенсивность употребления табака населением:

- курят ежедневно 16,6%;

- курят периодически 3,8%.

Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована:

- в Карагандинской области – 25,4%;

- в Павлодарской области – 24,6%;

- в Жамбылской области – 24,6%.

Отметим, ранее вице-министр здравоохранения Казахстана Вячеслав Дудник заявил о необходимости немедленного запрета вейпов в нашей стране. 

#регионы #статистика #общество #сигареты #Бюро нацстатистики #табак #курение

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