От вейпов надо избавляться – вице-министр здравоохранения РК

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Согласно исследованиям Минздрава, популярность вейпов среди казахстанских школьников высока, поскольку дети по наивности полагают, что это безвредный продукт.

«Молодое поколение воспринимает вейп как модный аксессуар и уверено, что он не может быть ядом, поскольку на кассе продается рядом с жевательными резинками», – заявил на брифинге в СЦК Дудник.

Замглавы Минздрава призвал не верить информации, что вейп – это новая форма сигарет с меньшим содержанием яда. Аргументируя, он напомнил о когда-то разрекламированных «безвредных» с фильтром или «легких дамских» сигаретах, после которых люди продолжили умирать от рака.

В Казахстане же ежегодно с раком легких на учет становятся в среднем 3,5-4 тысяч пациентов, при этом в 90-98% случаев причиной этого заболевания является именно табакокурение.

Вице-министр озвучил и другую не менее устрашающую статистику – злоупотребляющие сигаретами живут на 8 лет меньше, чем некурящие.

«40 лет табакокурения переживают всего 2% курящих. Жены курильщиков живут в среднем на 2 года меньше, потому что являются пассивными курильщиками. Дети, если в семье кто-то курит, в 50% случаях болеют хроническими заболеваниями легких», – апеллировал спикер.

Он уверен, что от вейпов надо избавляться. И если сейчас не принять решение о запрете электронных табачных устройств, то через 20-30 лет вырастет поколение с хроническими заболеваниями, лечение которых будет обходиться в разы дороже.

Напомним, ранее известный врач председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр» доктор медицинских наук Абай Байгенжин высказался о проблеме вейповой эпидемии среди детей в Казахстане.