От вейпов надо избавляться – вице-министр здравоохранения РК

Вице-министр здравоохранения Казахстана Вячеслав Дудник заявил о необходимости немедленного запрета вейпов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Согласно исследованиям Минздрава, популярность вейпов среди казахстанских школьников высока, поскольку дети по наивности полагают, что это безвредный продукт.
«Молодое поколение воспринимает вейп как модный аксессуар и уверено, что он не может быть ядом, поскольку на кассе продается рядом с жевательными резинками», – заявил на брифинге в СЦК Дудник.
Замглавы Минздрава призвал не верить информации, что вейп – это новая форма сигарет с меньшим содержанием яда. Аргументируя, он напомнил о когда-то разрекламированных «безвредных» с фильтром или «легких дамских» сигаретах, после которых люди продолжили умирать от рака.
В Казахстане же ежегодно с раком легких на учет становятся в среднем 3,5-4 тысяч пациентов, при этом в 90-98% случаев причиной этого заболевания является именно табакокурение.
Вице-министр озвучил и другую не менее устрашающую статистику – злоупотребляющие сигаретами живут на 8 лет меньше, чем некурящие.
«40 лет табакокурения переживают всего 2% курящих. Жены курильщиков живут в среднем на 2 года меньше, потому что являются пассивными курильщиками. Дети, если в семье кто-то курит, в 50% случаях болеют хроническими заболеваниями легких», – апеллировал спикер.
Он уверен, что от вейпов надо избавляться. И если сейчас не принять решение о запрете электронных табачных устройств, то через 20-30 лет вырастет поколение с хроническими заболеваниями, лечение которых будет обходиться в разы дороже.
Напомним, ранее известный врач председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр» доктор медицинских наук Абай Байгенжин высказался о проблеме вейповой эпидемии среди детей в Казахстане.