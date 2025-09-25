В каких случаях школьников переведут на онлайн-обучение, разъяснили санэпидемиологи

Здравоохранение
100
Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Во время брифинга в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова рассказала о том, в каких случаях школьники перейдут на дистанционное обучение в связи с эпидобстановкой, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, уровень заболевания детей ОРВИ и гриппом должен составлять 30% и выше от общего числа учащихся в одном классе.

– В Казахстане начался сезон заболевания ОРВИ и гриппом. Если за один инкубационный период заболеют от 20% до 30% учеников в классе, школы временно отменят кабинетную систему (когда ученики переходят из класса в класс) и не будут принимать новых детей в этот класс в течение 10 дней. Если же заболевает 30% и большее количество учеников от общей численности, то весь класс переводят на онлайн-обучение, – сказала Сархат Бейсенова.

При этом спикер отметила, что в Казахстане закупили 2,1 миллиона доз вакцины «Гриппол плюс» (производства России). Бесплатно прививки делают за счет госбюджета следующим категориям: детям, которые находятся под постоянным наблюдением врачей; детям-сиротам и тем, кто остался без родителей; пожилым людям в домах престарелых; людям с инвалидностью; медицинским работникам. Кроме того, по желанию вакцину могут получить те, кто находится в группе риска: беременные, военные, люди с болезнями сердца и легких, а также пожилые старше 65 лет.

#дети #онлайн #столица #учеба #ОРВИ

Популярное

Все
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Шахматная дипломатия в действии
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Сюрприз для солдат
Попался в сеть
ИИ должен служить обществу
Поиграем в профессии!
Школа – символ перемен
Coca-Cola по-шымкентски
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
Новая архитектура народного представительства
В духе миролюбия, толерантности и диалога
Нужны вера, надежда и любовь
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
США перестали принимать посылки из Казахстана
Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Наркомания – угроза нации
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Куда казахстанцам обращаться по вопросу отсутствия бесплатн…
Современные педиатрические отделения открываются в казахста…
Казахстанские ученые разработали платформу для профилактики…
Заболеваемость ОРВИ пошла на спад в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]