Во время брифинга в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова рассказала о том, в каких случаях школьники перейдут на дистанционное обучение в связи с эпидобстановкой, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, уровень заболевания детей ОРВИ и гриппом должен составлять 30% и выше от общего числа учащихся в одном классе.

– В Казахстане начался сезон заболевания ОРВИ и гриппом. Если за один инкубационный период заболеют от 20% до 30% учеников в классе, школы временно отменят кабинетную систему (когда ученики переходят из класса в класс) и не будут принимать новых детей в этот класс в течение 10 дней. Если же заболевает 30% и большее количество учеников от общей численности, то весь класс переводят на онлайн-обучение, – сказала Сархат Бейсенова.

При этом спикер отметила, что в Казахстане закупили 2,1 миллиона доз вакцины «Гриппол плюс» (производства России). Бесплатно прививки делают за счет госбюджета следующим категориям: детям, которые находятся под постоянным наблюдением врачей; детям-сиротам и тем, кто остался без родителей; пожилым людям в домах престарелых; людям с инвалидностью; медицинским работникам. Кроме того, по желанию вакцину могут получить те, кто находится в группе риска: беременные, военные, люди с болезнями сердца и легких, а также пожилые старше 65 лет.