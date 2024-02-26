К какой части Казахстана приближается весна

Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на северные, восточные и центральные регионы будут оказывать влияние атмосферные фронты, поэтому здесь пройдут осадки в виде снега, в отдельных районах - усиление ветра с низовой метелью.

В горных районах южной и юго-восточной части страны, с прохождением атмосферных фронтов, возможны осадки, гололедные и туманные явления.

На западе Казахстана будет доминировать очаг высокого давления, здесь сохранится безветренная погода без осадков, днем температура будет достигать 0-5 тепла.