В Караганде бесплатно установили около 2 тысяч датчиков угарного газа

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Акимат Караганды бесплатно установил датчики угарного газа в домах и квартирах жителей из социально уязвимых категорий – многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, ветеранов Великой Отечественной войны и других, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат Карагандинской области

Совместно с ДЧС установлено 1838 устройств. В акимате отметили, что современные датчики компактны, работают на батарейках и легко крепятся на стену или потолок. Эти устройства срабатывают при повышении концентрации в воздухе, давая возможность покинуть помещение и предотвратить отравление.

«Это особенно важно ночью, когда люди спят и не могут заметить признаки интоксикации. Даже низкие дозы угарного газа могут вызвать головную боль, головокружение и тошноту, а более высокие – привести к серьёзным отравлениям и смерти. Особенно уязвимы дети и пожилые люди. Установив датчики, вы защищаете не только себя, но и тех, кто не может позаботиться о себе сам», – отметили в акимате

В ближайших планах установка ещё около тысячи таких датчиков в домах Караганды.

#Караганда #датчики угарного газа

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