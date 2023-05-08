В Караганде ограбили офис микрозаймов

Полицейские задержали подозреваемых в ограблении офиса микрофинансовой организации в Караганде, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото пресс-службы ДП Карагандинской области

5 мая два злоумышленника ворвались в помещение офиса микрозаймов и потребовали деньги из кассы, угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет.

Менеджер отдала грабителям 1 млн 29 тысяч тенге.

"С целью раскрытия тяжкого преступления создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции аппарата департамента, а также управления полиции города и территориальных подразделений. 7 мая в результате проведенных мероприятий в Астане сотрудниками полиции задержаны подозреваемые – двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет. Вещественные доказательства изъяты", - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 2 ст. 192 УК РК.

Мужчин отправили в СИЗО. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.