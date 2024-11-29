В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс

Пункты выдачи заказов открылись уже в 24 городах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: пресс-служба МТИ РК

Глава ведомства Арман Шаккалиев вместе с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым посетил единый склад электронной торговой площадки. Им показали всю логистику, рассказали о результатах запуска и амбициозных планах отечественного маркетплейса.

Сооснователь Линар Хуснуллин отметил, что на сегодня новый казахстанский маркетплейс Teez имеет 40 пунктов выдачи заказов, а в планах - расширение до 127 точек. Уже зарегистрировано 540 продавцов, и ассортимент продукции составляет 50 тысяч наименований. В компании также создано клиентское приложение, которое за короткий срок скачали 170 тысяч человек.

На старте проекта единый склад расположился в четырёх корпусах общей площадью 25 тыс. кв. м. А к 2030 году планируется построить собственные помещения на площади 120 тыс. кв. м.

В Караганде уже найден земельный участок под строительство. В будущем компания намерена выйти в лидеры интернет-коммерции.

Арман Шаккалиев подчеркнул, что электронная торговля развивается стремительными темпами, став важным драйвером мирового экономического роста.

«За последние годы мы видим резкое увеличение электронной торговли. В целях развития экосистемы казахстанской электронной торговли ведется работа по совершенствованию транспортно-логистической инфраструктуры, внедрению безбумажной торговли и повышению цифровой грамотности населения. Только за 10 месяцев объем торговли вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютном выражении эта сумма превышает 3 трлн тенге. Такие проекты оказывают положительное влияние на экономику и обеспечивают более широкий доступ к товарам для потребителей», - отметил Арман Шаккалиев.

В рамках рабочей поездки в регион Арман Шаккалиев встретился с представителями бизнеса и жителями Осакаровского района. Основными темами мероприятия стали ключевые достижения Минторговли и планы по дальнейшему развитию сектора торговли.

Одна из ключевых тем обсуждения касалась модернизации торговых рынков страны. Минторговли ведет активную работу по модернизации и цифровизации торговых рынков. В рамках Дорожной карты предусмотрена модернизация пяти торговых рынков Карагандинской области, которая завершится в 2025 году.

Министр отметил, что ведомство теперь имеет компетенцию по предоставлению господдержки в сфере внутренней торговли, что позволит создать инфраструктуру, отвечающую требованиям как покупателей, так и бизнеса. В настоящее время по Карагандинской области фондом «Даму» сформирован пул из 19 проектов на сумму кредитов 7 млрд. тенге.

При посещении сельского магазина и крупного городского супермаркета министра интересовало размещение на полках отечественных товаров. Он зашёл и в отдел, где продаются яйца и убедился, что у покупателей есть выбор, в том числе присутствует товар по цене от производителя – 470 тенге за десяток категории С1.

Арман Шаккалиев также ознакомился с работой Корпорации «Караганды Нан», которая занимается производством хлеба, макарон, яиц и другой продукции, обеспечивая продовольствием не только рынок Карагандинской области и страны, но и экспортируя свою продукцию в страны ближнего зарубежья.

Макаронные изделия корпорация экспортирует в Россию, Узбекистан, Азербайджан, Китай, Кыргызстан и другие страны, с объемом поставок от 400 до 600 тонн в месяц.

Кроме того, осуществляется экспорт кондитерских изделий, муки, яиц, яичного порошка и круп.

В настоящее время компания ориентирована на рынок Китая и заинтересована в заключении стабильных и долгосрочных контрактов. Арман Шаккалиев отметил, что в декабре в Урумчи Казахстан откроет большой павильон, где будет возможность представить продукцию корпорации.

При посещении ТРЦ министру торговли и интеграции показали складской комплекс для хранения товаров, предназначенный для крупных оптовиков. Там имеются подъездные пути и собственная зона таможенного контроля.

По итогам рабочей поездки министр отметил, что с учётом выгодного географического положения и развитой инфраструктуры Карагандинская область имеет потенциал стать не только ключевым торгово-логистическим центром страны, но и важным хабом для всего Центрально-Азиатского региона.