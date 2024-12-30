В Каспийском море произошло землетрясение
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Об этом сообщил Казахстанский Национальный Центр данных, передает Kazpravda.kz
Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 30 декабря в 01 час. 14 мин. по времени Астаны в Каспийском море произошло землетрясение.
Сообщаются также координаты эпицентра землятресения: 41.54 градуса северной широты, 49.98 градуса восточной долготы.
Магнитуда mb=4. Энергетический класс K=10.9. Глубина h=11 км.
Напомним, 9 декабря жители Туркестанской области почувствовали землетрясение.