Жители Туркестанской области почувствовали землетрясение

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало

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Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК 9 декабря в 08 часов 31 минут 10 секунд по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Сообщается, что очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 742 км на юго-запад от Алматы.

Расчетная интенсивность в Туркестанской области Мактааральском районе, селе Атакент составила 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, добавили в МЧС.