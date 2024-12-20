В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях корпорации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации организации, на текущий момент ситуация на предприятиях Корпорации «Казахмыс» остается стабильной.

Вопреки некоторым заявлениям, никакого давления со стороны руководства компании и силовых структур не оказывается. Возобновили работу Жезказганский медеплавильный завод, рудники Жайсан, Шатыркуль, Саяк, а также проходческие бригады на рудниках Жыланды, Жомарт, Западный и Восточный.

Корпорация «Казахмыс» в первую очередь заинтересована в скорейшем разрешении ситуации. Как сообщалось ранее, корпорация уже подтвердила выполнение двух ключевых пунктов:

- выплата дополнительной 30% премии к 13-й заработной плате;

- ежеквартальные премии.

Кроме того, предложение об индексации заработной платы на 8,5% с 1 января 2025 года остается в силе.

Стоит отметить, что заработная плата работников состоит из окладной и премиальной частей. Премии выплачиваются независимо от выполнения производственного плана. С учетом этого совокупная средняя заработная плата на текущий день составляет 730 431 тенге, что более чем в 2 раза превышает среднюю зарплату по Казахстану.

Подавляющее большинство сотрудников, численностью около 40 тысяч человек, поддержали предложенные условия. Исключением является небольшая группа работников 65 шахты (ЮЖР).

В соответствии с достигнутыми договоренностями премиальная часть к 13-й заработной плате уже выплачена в полном объеме на тех объектах, где работа продолжается или была возобновлена.

Корпорация «Казахмыс» также продолжает обеспечивать работников в шахтах горячим питанием и подтверждает приверженность к конструктивному диалогу для скорейшего разрешения ситуации.

18 декабря в «Казахмысе» провели переговоры по зарплате работников.