В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях корпорации

Пресс-служба корпорации «Казахмыс» разъяснила ситуацию касательно обращения работников, сообщает Kazpravda.kz
По информации организации, на текущий момент ситуация на предприятиях Корпорации «Казахмыс» остается стабильной.
Вопреки некоторым заявлениям, никакого давления со стороны руководства компании и силовых структур не оказывается. Возобновили работу Жезказганский медеплавильный завод, рудники Жайсан, Шатыркуль, Саяк, а также проходческие бригады на рудниках Жыланды, Жомарт, Западный и Восточный.
Корпорация «Казахмыс» в первую очередь заинтересована в скорейшем разрешении ситуации. Как сообщалось ранее, корпорация уже подтвердила выполнение двух ключевых пунктов:
- выплата дополнительной 30% премии к 13-й заработной плате;
- ежеквартальные премии.
Кроме того, предложение об индексации заработной платы на 8,5% с 1 января 2025 года остается в силе.
Стоит отметить, что заработная плата работников состоит из окладной и премиальной частей. Премии выплачиваются независимо от выполнения производственного плана. С учетом этого совокупная средняя заработная плата на текущий день составляет 730 431 тенге, что более чем в 2 раза превышает среднюю зарплату по Казахстану.
Подавляющее большинство сотрудников, численностью около 40 тысяч человек, поддержали предложенные условия. Исключением является небольшая группа работников 65 шахты (ЮЖР).
В соответствии с достигнутыми договоренностями премиальная часть к 13-й заработной плате уже выплачена в полном объеме на тех объектах, где работа продолжается или была возобновлена.
Корпорация «Казахмыс» также продолжает обеспечивать работников в шахтах горячим питанием и подтверждает приверженность к конструктивному диалогу для скорейшего разрешения ситуации.
18 декабря в «Казахмысе» провели переговоры по зарплате работников.