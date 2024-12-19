В «Казахмысе» провели переговоры по зарплате работников

Общество
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18 декабря председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев встретился с бригадирами всех рудников Жезказганской производственной площадки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В собрании также приняли участие аким Жезказгана Кайрат Шайжанов и аким Сатпаева Мурат Бурибаев.

«В ходе встречи обсуждались ключевые запросы работников. По итогам собрания было принято решение удовлетворить требование о доначислении к «13-й заработной плате» премиальной части в размере 30% от оклада», – говорится в пресс-релизе.

Что касается заработной платы, работодателем были предложены два варианта повышения с 1 января 2025 года:

Первый вариант – индексация на 8,5% и дополнительные четыре квартальные премии в размере 50 МРП за выполнение производственного плана (в 2025 году – 196 тыс. тенге ежеквартально);

Второй вариант – индексация заработной платы на 15,6%.

«В ходе переговоров Нурахмет Нуриев отметил, что дальнейшее резкое необоснованное увеличение зарплат в конечном итоге приведет к неконкурентности и консервации ряда рудников компании, и как следствие, к закрытию имеющихся рабочих мест», - говорится в сообщении компании.

Также для разъяснения предложений была организована встреча с работниками непосредственно на рабочих местах, включая шахты.

По состоянию на 9 часов утра 19 декабря переговорный процесс продолжается. Со стороны компании обеспечивается горячее питание для всех работников. ТОО «Корпорация Казахмыс» продолжает предпринимать все возможные шаги для скорейшего разрешения ситуации, добавили в компании.

#работники #Казахмыс #Сатапев

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