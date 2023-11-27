В Казахстане автомобили на газе обяжут использовать специальный знак

Изменения для владельцев авто с газобаллонным оборудованием вводятся в действие с 1 января 2024 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КазСтандарт

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Комитет техрегулирования и метрологии МТИ РК внес дополнения в национальный стандарт "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения", разработанные КазСтандартом.

Изменение вводит обязательное размещение специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием, который представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета с восклицательным знаком и словом GAS по центру. Этот знак должен быть размещен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем.

«Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для граждан. В связи с чем, въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак», – отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.

Изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года. Отмечается, что данный стандарт является обязательным, так как указан в виде ссылки в правилах дорожного движения.

Новые нормы также обеспечивают возможность эффективного контроля и запрета парковки газовых автомобилей в закрытых парковочных зонах, что в конечном итоге способствует общей безопасности граждан, добавили разработчики.

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