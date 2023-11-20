На сколько подорожает автогаз в Казахстане

Повышение цен ожидается каждые 6 месяцев на протяжении трех лет

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В Казахстане уже в первом квартале 2024 года автогаз подорожает на 5 тенге. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-министр энергетики Алибек Жамауов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В министерстве энергетики планируют поэтапное повышение цен. Уже в первом квартале 2024 года мы ожидаем повышение цены на сжиженный нефтяной газ примерно на 5 тенге за литр. В последующем на протяжении 3 лет, каждые 6 месяцев мы ожидаем повышение цен. Это необходимо, во-первых для модернизации наших газоперерабатывающих заводов, во-вторых для обеспечения сжиженным нефтяным газом населения и обеспечить безубыточных предприятий, которые производят сжиженный нефтяной газ", – проинформировал Жамауов.

По его словам, такие меры помогут снизить уровень дефицита на автогаз в Казахстане.

Напомним, министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что массовый перевод авто на газ приведет к его дефициту.

Ранее сообщалось о дефиците сжиженного газа в Шымкенте. На газозаправочных станциях города появились очереди. Некоторые автомобильные газонаполнительные станции (АГЗС) сообщили, что отпускают топливо только по талонам. Как минимум десять из имеющихся 56 АГЗС не обслуживают автовладельцев, не имеющих на руках талонов.