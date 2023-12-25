В Казахстане будут возрождать Костанайскую породу лошадей

Костанайская порода лошадей является единственной казахской верхово-упряжной породой специализированного спортивного направления и используется для развития национальных видов конного спорта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уникальная порода лошадей находится на грани исчезновения. В племенной книге не более 200 особей, а на племзаводе «Қазақ тұлпары» (Костанайский конезавод) - всего 48.

Она была выведена в 1951 году в результате скрещивания кобыл казахской породы с жеребцами калмыцкой, донской, стрелецкой, орлово-растончинской, англоарабской и чистокровной верховой пород в Костанайском, Майкольском и Троицком (Россия) конном заводах.

Племенное поголовье Костанайской породы сосредоточено на конном заводе «Қазақ тұлпары» в Костанайской области, а также в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Лошади этой породы отличаются высокими рабочими качествами — силой, выносливостью и хорошо адаптированы к климату Казахстана.