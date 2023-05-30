В Казахстане есть всё для съемок, и даже снег летом – интервью с президентом кинофестиваля Baiqonyr Ануаром Кенжибаевым

Президент кинофестиваля Baiqonyr Ануар Кенжибаев рассказал о новшествах этого кинособытия, которое пройдет в Алматы с 6 по 10 сентября, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: baiqonyr.kz

В 2016 году на кинематографической карте Казахстана появился новый кинофестиваль – Baiqonyr. Название было выбрано неслучайно. По аналогии с космодромом Байконур киносмотр изначально рассматривался как стартовая площадка для молодых кинематографистов с возможностью заявить о себе во весь голос и выйти в своей карьере на новую орбиту.

Основателем и бессменным руководителем фестиваля является Ануар Кенжибаев. На состоявшейся в этом году церемонии награждения победителей национальной премии Ассоциации кинокритиков Казахстана он был удостоен специального приза «За вклад в фестивальное движение».

– Первые 3 года фестиваль Baiqonyr был сугубо казахстанским. Но затем вы стали позиционировать кинофестиваль как международный. То есть Baiqonyr достаточно быстро стал востребованным за пределами республики?

– Да, третий кинофестиваль еще был республиканского значения, но в тот же год мы получили множество заявок из других стран – каким-то образом о нас узнали в мире. Конечно, в подавляющем большинстве они приходили из стран СНГ, но были заявки даже из Южной и Северной Америки. Это стало для нас сигналом, что можно выходить на этот уровень. И начиная с 4 фестиваля, состоявшегося в 2019 году, мы стали полноценным международным кинофестивалем.

– Какие интересные моменты в истории фестиваля Вам запомнились?

– Каждому новому кинофестивалю мы уделяем много внимания и сил – в плане того, что можно улучшить и как развиваться дальше. Потому что там, где нет развития, нет и жизни. Кстати, изменения произошли уже на 2-м фестивале. Если в 1-й год он проводился в течение лишь двух дней, то в следующий раз на него было отведено 3 дня.

– Известно, что самый первый кинофестиваль Baiqonyr посетил выдающийся южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, чью жизнь унесла недавняя пандемия.

– Да, это был наш первый зарубежный гость, выдающийся мастер мирового кино, которого мы пригласили на фестиваль Baiqonyr. Мы хотели, чтобы Ким Ки Дук вошел в состав жюри, но он решил быть просто зрителем и поближе познакомиться с молодым казахстанским кино. Ким Ки Дук посмотрел конкурсную программу и выделил одну из работ. Чутье мэтра не подвело – фильм в итоге получил приз за лучшую режиссуру. Это была картина Дархана Тулегенова «Маршрут».

С той поры мы с Ким Ки Дуком как-то быстро сблизились, подружились, начали поддерживать связь. Когда он в дальнейшем приезжал в Алматы, мы обязательно встречались. Забавно, что он не говорил на английском, а я – на корейском. Так что частенько приходилось пользоваться Google-переводчиком.

Конечно, его безвременная смерть – большая потеря для всего мирового кинематографа, а для меня это еще и личная утрата.

– Следите ли вы за дальнейшей судьбой победителей кинофестиваля прошлых лет? Конечно, 7 лет, прошедших с момента проведения первого фестиваля, – срок не слишком большой, но, возможно, уже есть авторы, чья карьера стала успешно развиваться после триумфа на Baiqonyr?

– Безусловно, следим. Хотя как-то повлиять на их дальнейшую судьбу уже не можем. А примеры успешной карьеры есть. Я только что упоминал Дархана Тулегенова и его фильм «Маршрут». Уже тогда, в 2016 году, было понятно, что в Казахстане появился очень сильный режиссер, которого ждет большое будущее. Поэтому неудивительно, что в этом году он со своей картиной «Братья» стал обладателем национальной премии Ассоциации кинокритиков Казахстана в номинации «Лучший фильм-драма».

– Какие новшества и сюрпризы ждут участников и гостей фестиваля в этом году?

– Как я уже говорил, мы постоянно стараемся совершенствовать наш кинофестиваль, добавляем новые номинации, что-то, наоборот, убираем. В прошлом году у нас появился конкурс анимационных фильмов, который вырос из ранее существовавшей секции анимационного кино в национальном конкурсе. Это решение стало следствием понимания того, насколько активно развивается в Казахстане этот вид кинематографа. А для молодых режиссеров-аниматоров, конечно же, дополнительная мотивация не помешает.

В этом году у нас вообще будет отдельный кинофестиваль анимационного кино, который пройдет в рамках Baiqonyr. А со следующего года анимационный фестиваль полностью отделится, и у него будут совсем другие даты проведения.

– То есть в этом году Baiqonyr послужит еще и стартовой площадкой для нового кинофестиваля?

– Да, именно так. Теперь о других новшествах.

Поскольку из конкурсов фестиваля Baiqonyr мы анимацию убрали, а развиваться дальше необходимо, то образовавшийся пробел надо было чем-то восполнить. И первое, что напрашивалось, – дебютные полнометражные картины. Ведь уже в 2021 году мы впервые показали дебютную полнометражную ленту – она открывала наш фестиваль. Тогда же мы стали понимать, что пришла пора не ограничиваться только коротким метром и что уже в ближайшее время необходимо переходить к формату большого полноценного кинофестиваля.

Поэтому с этого года конкурсная программа Baiqonyr включает и международный конкурс дебютного полнометражного игрового кино.

Мы уже получили работы из Армении, Грузии, Алтая. Впереди еще целое лето, а набирается достаточное количество хороших дебютов из разных стран.

– Изюминка фестиваля – форум киноведов и кинокритиков стран СНГ, который в этом году пройдет во второй раз. Как возникло это мероприятие, насколько интересен Baiqonyr «акулам кинопера»?

– С самого начала я понимал, что мы организуем Baiqonyr как киносмотр молодых авторов. А чтобы фестиваль стал для них действительно некоей стартовой площадкой, мы должны в наше движение интегрировать и кинопрессу. Поэтому появилась идея дополнить фестиваль Форумом киноведов и критиков стран СНГ.

На любой кинофестиваль всегда съезжаются киноведы, что-то обсуждают между собой. Мы решили подобным встречам и обсуждениям придать какую-то организационную форму и назвали это мероприятие форумом, чтобы усилить его значимость. Этот форум такой же юный, как сам фестиваль, поэтому оба проекта еще в развитии. Сегодня это форум киноведов стран СНГ, завтра, возможно, он перерастет в Евразийский форум киноведов. Кстати, на появление конкурса дебютного полнометражного игрового кино повлияло и желание киноведов смотреть полнометражные работы.

В любом формате такое мероприятие способствует развитию кинофестиваля. Повышается узнаваемость, цитируемость, упоминания. И если каждый киновед, побывавший на Baiqonyr, хотя бы раз напишет в соцсетях, что слетал туда-то, был на таком-то кинофестивале, посмотрел такой-то фильм, мне этого уже будет достаточно. Потому что этого киноведа читают его коллеги из других стран.

– Важную роль в развитии любого международного кинофестиваля играет его взаимодействие с другими киносмотрами планеты. Как в этом плане складываются дела у Baiqonyr?

– Ежегодно Baiqonyr приглашает к себе представителей международных кинофестивалей из разных стран мира. Таким образом, уже сегодня мы способствуем продвижению как отечественных картин, участвующих в наших конкурсах, так и в целом всего казахстанского кинорынка.

Например, в этом году мы ждем представителей Совета по кино Южной Кореи (KOFIC) – организации, которая курирует в стране развитие отечественного кинематографа. Если они привезут с собой продюсеров, то мы представим потенциал нашего региона как площадки для совместного кинопроизводства. Ведь у нас есть всё необходимое для организации съемок: и барханы, и степи, и горы, и каньоны, и Капшагай, и даже снег летом.

В прошлые годы мы подружились со старейшим кинофестивалем короткометражного кино в мире – в немецком Оберхаузене. В 2020-м году в гости к Baiqonyr должен был приехать наиболее популярный ныне фестиваль короткого метра, который проводится во французском городе Клермон-Ферране. Но, к сожалению, пандемия вмешалась в эти планы. Зато в те же годы мы наладили тесные связи с нашими коллегами-соседями из Кыргызстана и Узбекистана. Продюсеры узбекского фестивального движения, кстати, в этот раз приедут к нам в Алматы.

На прошлом фестивале нашими гостями были основатели и руководители Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов и Тбилисского международного анимационного кинофестиваля, а также представитель южнокорейского кинофестиваля в Пусане.

В этом году наш кинофестиваль посетят посланники международного фестиваля анимации в Пучхоне (BIAF). Это самый авторитетный в Южной Корее кинофестиваль такого рода. С собой южнокорейские гости привезут 2 полнометражных мультфильма, так что нас ждет казахстанская премьера. Еще они проведут мастер-классы, расскажут о том, как проходило становление анимационного кино в Южной Корее. Надеюсь, у нас возникнут хорошие дружественные отношения.

И еще важная новость: в нынешнем году мы ожидаем приезда большой делегации из Турции. Поэтому мы планируем один фестивальный день посвятить Южной Корее, а другой – Турции. Заодно поздравим своих турецких коллег со 100-летним юбилеем основания в 1923 году Турецкой Республики.

Надеюсь, поток интересных гостей не будет иссякать и впредь.

– Как вы оцениваете состояние современного казахстанского кинематографа? Недавно президент Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнара Абикеева высказала мысль, что в нашей республике появилось новое поколение талантливых кинематографистов и «такого подъема казахского кино, который мы наблюдаем сейчас, еще не было».

– Полностью согласен и могу проиллюстрировать эту мысль таким фактом. В последний допандемийный год мы приняли 170 заявок на участие в кинофестивале Baiqonyr. В прошлом году заявок было 90 – пандемия еще сказывалась. Но даже если взять последнюю цифру, то это означает, что примерно 500 молодых кинематографистов снимали эти 90 работ (исходя из расчета, что в одном кинопроекте короткого метра задействовано 5 участников команды).

Это внушительное число. Если только за 1 год мы пропускаем через сито отбора по 500 молодых авторов (а это лишь те, кто захотел участвовать в нашем кинофестивале), то можно представить общий потенциал.

Я считаю, что у нас в республике в сфере кино есть самое главное – профессионалы своего дела, и на это должно обратить внимание государство. Необходимо не растерять этот драгоценный ресурс, уделять внимание молодым талантам, создавать какие-то программы, где они смогут в полной мере раскрыть свои способности, сделать всё, чтобы эти кадры у нас остались.

– Понятно, что в наше нестабильное время трудно что-либо планировать, но, наверняка, Вы задумывались не только о предстоящем фестивале, но и о его будущем.

– Я точно знаю, что на следующий год необходимо менять даты проведения фестиваля. Дело в том, что по времени мы постоянно пересекаемся с кинофестивалями в Венеции и Торонто. А ведь очень многие представители академического мира кино мне говорили, что хотели бы к нам приехать, но вынуждены отказаться из-за неудобных дат. И чтобы с этим не сталкиваться, постараемся сдвинуться на конец августа.

А еще с учетом всех событий, происходящих на планете, я вижу Baiqonyr в будущем как объединяющую площадку для молодого кино Азии и Европы.