Кинофестиваль BAIQONYR пройдет в восьмой раз в Алматы

С 6 по 10 сентября 2023 года в Алматы в 8-й раз пройдет международный кинофестиваль BAIQONYR, сообщает Kazpravda.kz .

Миссия кинофестиваля – содействовать развитию кинематографа, поддерживать талантливых авторов и интегрировать казахстанскую культуру в мировое киносообщество.

Главным сюрпризом этого года станет новый международный конкурс – в 8-м кинофестивале смогут принять участие не только короткометражные, но и дебютные полнометражные ленты.

О росте престижа фестиваля говорит тот факт, что на состоявшейся недавно церемонии награждения победителей национальной премии Ассоциации кинокритиков Казахстана в число лауреатов вошел президент кинофестиваля Baiqonyr Ануар Кенжебаев, удостоенный специального приза «За вклад в фестивальное движение».

Уникальность фестиваля заключается также в том, что все эти годы он проводился без государственной финансовой поддержки.

Полный список конкурсной программы Baiqonyr-2023 выглядит так:

- Международный конкурс дебютного полнометражного игрового кино;

- Международный конкурс игрового и документального короткометражного кино;

- Национальный конкурс игрового и документального короткометражного кино.

Каждый из конкурсов будет судить собственное авторитетное жюри.

Не менее насыщенной станет и внеконкурсная программа. В рамках кинофестиваля пройдет II Форум киноведов и критиков стран СНГ, в работе которого примут участие более 30 зарубежных специалистов.

Широко представлена образовательная программа: мастер-классы, воркшопы и лекции от известных режиссеров и актеров; круглые столы по актуальным проблемам киноиндустрии.

Прием заявок для участия в конкурсной программе VIII BAIQONYR Film Festival стартует 5 мая. На международные конкурсы заявки будут приниматься до 1 июля, на национальный – до 1 августа.

Фестиваль пройдет при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

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