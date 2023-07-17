В Казахстане не будут легализовывать иностранные авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года

Общество
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Самат Бейсембаев

Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК. По его словам, во взаимодейст­вии с другими государственными органами в период с 23 января по 30 июня текущего года осуществлялся прием заявок на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года, не находящихся в криминальном розыске и прошедших таможенную очистку.

– На казахстанский учет было поставлено порядка 206 тысяч иностранных автомобилей. Значительное количест­во легализованных автомобилей приходится на три страны, с которыми Казахстан находится в одном Таможенном союзе. Это автомобили, ввезенные из России – 132 929, или 66%, Армении – 37 113, или 18%, Кыргызстана – 21 601, или 10%. В разрезе регионов наибольшее количество автомобилей было зарегистрировано в Алматы – 21 115, Актюбинской области – 20 876, Шымкенте – 15 145, Западно-Казах­станской области – 14 204, Атырауской – 14 197, Кызылординской областях  – 13 695, – сообщил Кайсар Султанбаев.

Вместе с тем он отметил, что в ходе процедур были проблемы. Одну из них составляли автомобили, ввезенные под видом запасных частей. Они не проходили таможенную очистку и не были допущены к легализации. В этой связи в соответствующее постановление были внесены изменения, разрешившие узаконить автомобили-конструкторы. Их количество составило 14 297 единиц.

– Вопрос легализации автомобилей, ввезенных после 1 сентября 2022 года, не рассматривается. Граждане были предупреждены, что легализация носит разовый характер, и впредь будут приняты решительные меры для перекрытия нелегальных каналов ввоза и эксплуатации иностранных автомобилей на территории страны, – отметил Кайсар Султанбаев.

Он напомнил, что, согласно принятым поправкам в области обязательного автострахования и дорожного движения, с 12 января автострахование иностранных автомобилей граж­данами Казахстана не допускается.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за управление автотранспортом без полиса обязательного автострахования предусмотрен штраф 10 МРП. Также в указанных случаях сотрудники полиции вправе задерживать автомобили и доставлять их на специальные стоянки.

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