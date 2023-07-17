В Казахстане не будут легализовывать иностранные авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года
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Самат Бейсембаев
Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК. По его словам, во взаимодействии с другими государственными органами в период с 23 января по 30 июня текущего года осуществлялся прием заявок на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года, не находящихся в криминальном розыске и прошедших таможенную очистку.