В Казахстане открылся новый зерновой терминал

Сельское хозяйство
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Венера Баталова
корреспондент

В порту Курык Мангистауской области введен в эксплуатацию новый зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Зерновой терминал частной компании «Kaspi Grain Way» на территории порта Курык готов принимать зерновые культуры со всего Казахстана. В рамках проекта построено 18 силосов, в которых единовременно можно хранить до 28 тысяч тонн зерновых культур. Производительность конвейеров составляет 300 тонн/час.

Терминал обеспечит прогнозируемое увеличение объемов экспорта зерновых культур по направлению Казахстан – Иран/страны Кавказского региона и далее. На сегодня в зерновом терминале хранится порядка 14 тысяч тонн ячменя.

9 ноября 2024 года с данного терминала отгрузили первую грузовую партию 3 500 тонн ячменя с использованием причала №4 порта Курык. Данный проект реализован в рамках исполнения Комплексного плана развития морской инфраструктуры РК на 2024-2028 годы.

#зерно #терминал #отгрузка

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