В Казахстане из-за паводков отменили международный ІТ-форум

Он был запланирован на сентябрь этого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП

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«В связи с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева об отказе от крупных мероприятий, ввиду сложной ситуации с наводнением в стране, принято решение отменить международный ІТ-форум Digital Bridge 2024, проведение которого было запланировано на 5-7 сентября текущего года в Астане», - говорится в сообщении.

Digital Bridge, который должен был состояться в этом году в шестой раз, стартовал в 2018 году и стал крупнейшей в Центральной Азии площадкой для обсуждения последних тенденций и перспектив развития IT-индустрии. Следует отметить, что в 2020 году форум так же был отменен из-за чрезвычайной ситуации - глобальной пандемии COVID-19.

В текущем году весенние паводки стали наиболее крупным по масштабу стихийным бедствием в Казахстане за последние 80 лет.

При благоприятных обстоятельствах международный IT-форум Digital Bridge возобновит свою работу в 2025 году, добавили в ведомстве.