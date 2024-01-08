Цены на авто снизились в Казахстане

Потребительские цены на автомобили в декабре снизились на 2,5% к ноябрю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Первого кредитного бюро - DATA HUB

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Сообщается, что нынешние темпы падения месяц к месяцу оказались самыми высокими с весны 2015 года. В последние месяцы стоимость уже падала, хоть и менее заметно, но это не самое частое явление. К примеру, с августа 2015-го по июль 2021-го ежемесячно фиксировалось только подорожание автомобилей.

К слову, что в 2023-м росло и производство легковых машин, и импорт, весьма ощутимо. За первые 10 месяцев 2023 года из-за рубежа ввезли 129,6 тысяч авто, в 2,6 раза больше, чем годом ранее. В денежном выражении объемы выросли чуть меньше, но все равно серьезно – в 2 раза до почти $2,6 млрд. Средняя стоимость импорта на одну единицу, соответственно, снизилась – около $20 тысяч против $25 тысяч.

В информации уточняется, что были учтены данные по коду ТН ВЭД 8703.