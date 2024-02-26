В Казахстане проверят все асфальтобетонные заводы

Будет проверена их готовность к новому строительному сезону и качественному производству асфальтобетонных смесей

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Специалисты «КаздорНИИ» приступили к инспектированию асфальтобетонных заводов в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Сообщается, что кроме проверки готовности к новому строительному сезону и качественному производству асфальтобетонных смесей, будет обеспечен контроль за лабораториями для испытания материалов.

На текущий момент комиссия из числа экспертов и ученых научно-исследовательского института совместно с национальным центром качества дорожных активов проводят обследование асфальтобетонных заводов в Жамбылской области.

По данным министерства, в Казахстане действует более 300 асфальтобетонных заводов. Специалисты Казахстанского дорожного научно-исследовательского института планируют провести инспекцию каждого завода с целью проверки их соответствия стандартам качества и нормативам.

Все результаты инспекций будут доступны в единой базе дорожно-строительных материалов Rcmbase.kz, созданной при поддержке комитета автомобильных дорог. Здесь будут представлены данные о местоположении, владельце, теххарактеристиках, участии в проектах, наличии лабораторий, состоянии сит, весовых дозаторов и соблюдении мер по экологической безопасности асфальтобетонных заводов.

Ожидается, что создание базы дорожно-строительных материалов призвано повысить качество дорожно-строительных материалов, обеспечить прозрачность при выборе поставщиков и систематизировать использование материалов и технологий в дорожном строительстве.