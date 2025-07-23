На сегодняшний день полностью завершены работы на четырёх из девяти, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: КГД

По данным пресс-службы КГД РК, в рамках национального проекта модернизации продолжается техническое переоснащение девяти автомобильных пунктов пропуска.

На сегодняшний день полностью завершены работы на четырёх из них: «Калжат» и «Алаколь» (граница с КНР), а также «Капланбек» и «Атамекен» (граница с Узбекистаном).

До конца 2025 года планируется завершить модернизацию оставшихся пяти: «Казыгурт», «Тажен», «Темир баба», «Майкапчагай», «Бахты».

Таким образом, Казахстан уверенно движется к формированию цифровой и эффективной границы, открытой для международного бизнеса и ориентированной на ускоренное развитие логистики и внешней торговли.

Ранее сообщалось, что на пограничных пунктах пропуска «Бахты» (РК) - «Покиту» (КНР) началась реализация пилотного проекта «Умная таможня». Вместо водителей грузы будут перевозиться беспилотными машинами, которые смогут автоматически пересекать границу.