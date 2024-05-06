Во всех регионах страны в честь празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ оказана единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В преддверии Дня Победы местными исполнительными органами предусмотрено оказание единовременной помощи 50,1 тыс. человек на общую сумму 3 млрд тенге, в том числе 148 ветеранам ВОВ на сумму 262,7 млн тенге.

На сегодня выплаты ветеранам ВОВ произведены во всех регионах. По остальным категориям выплаты будут завершены до 9 мая.

По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 148 ветеранов ВОВ: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ. Также в республике насчитывается более 50 тысяч других граждан, внесших вклад в Победу в ВОВ. В их числе: жители блокадного Ленинграда – 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 2 314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – 2 человека; труженики тыла – 47 477 человек.

За время ВОВ на фронт было призвано более 1,2 млн казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.

19 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане и др.) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального госпособия.

По состоянию на 1 мая 2024 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет: для участников ВОВ – 239 844 тенге (108 человек); для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 250 125 тенге (40 человек); для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т.д.) – 217 348 тенге (26 149 человек); для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ – 196 861 тенге (3477 человек); для лиц, приравненных по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 151 548 тенге (14 043 человек); для тружеников тыла в годы ВОВ – 161 432 тенге (47 477 человек).

Оказываются дополнительные меры соцподдержки ветеранов. Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Астаны и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение (1 636 человек на 373,7 млн тенге).

Также местными исполнительными органами за счет бюджетных и спонсорских средств ветеранам оказываются дополнительные виды соцподдержки в форме материальной помощи к праздничным датам, ремонта жилья, обеспечения топливом, льгот по проезду в общественном транспорте, лекарственного обеспечения, зубопротезирования и др.