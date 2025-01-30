В Казахстане работающих пенсионеров стало больше

Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Больше всего таких работников трудится в сельском хозяйстве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За два года в Казахстане на 45,1% выросла численность работающих пенсионеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz

По данным Бюро нацстатистики, по итогам сентября 2024 года в экономике было занято 298,5 тыс. казахстанцев старше трудоспособного возраста — на 92,7 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Больше всего таких работников — 39,9%, или 119 тыс. человек — трудилось в сельском хозяйстве. Пятая часть работающих пенсионеров была занята в торговле, 16,2% — в сферах образования и здравоохранения.

Статистика показывает, что численность работающих пожилых казахстанцев за два года выросла во всех отраслях экономики. Разница только в динамике. Например, в строительстве, госуправлении, финсекторе стало в 3 раза больше работающих пенсионеров, в сфере транспорта и логистики, в торговле, в социальных отраслях — в 2 раза больше.

Самой многочисленной возрастной группой работающих пожилых граждан являются те, кто только вышли на пенсию и ещё не достигли 65 лет. Наименьшая по численности категория — люди старше 85 лет.

«Только вдумайтесь: более 700 казахстанцев в таком преклонном возрасте в 2023 году продолжали работать. А ведь тремя годами ранее таких людей в РК вовсе не было. Чтобы проверить гипотезу о том, что основная часть казахстанцев, трудящихся на пенсии, делают это ради передачи опыта молодым, давайте посмотрим, кем они работают», – предложили аналитики.

Как показывают отчёты БНС, больше половины (59,1%) всех работающих в возрасте от 65 лет по итогам сентября прошлого года были неквалифицированными рабочими. Таких в стране насчитывалось 69,3 тыс. человек. Основная их часть пришлась на неквалифицированную рабочую силу в фермерских хозяйствах — скотников, чабанов, доярок и т. д. Помимо этого, 7,6 тыс. пенсионеров в своём пожилом возрасте трудились уборщиками или выполняли иную работу обслуживающего персонала. Всего за два года численность таких работников выросла сразу в 22 раза — с 339 до 7,6 тыс. человек. Уличных торговцев старше 65 лет стало больше в 13 раз — с 395 до 5,2 тыс. человек. Численность неквалифицированных сборщиков мусора выросла на 79,1%, до 3,7 тыс. человек.

«За два года в стране резко сократилась численность специалистов в возрасте от 65 лет в сфере здравоохранения и образования. Тех, кто на самом деле ещё мог быть менторами для молодого поколения и продолжать свой умственный труд, стало намного меньше. Зато значимо выросла численность пожилых специалистов-профессионалов, которые пошли работать в бизнес и администрирование. Таких работающих пенсионеров на рынке труда насчитывалось более 8 тыс. человек», – рассуждают аналитики, добавляя, что сами чиновники оказались тоже не прочь продолжить работать после 65-го дня рождения.

Два года назад в стране было всего 58 работающих руководителей высшего звена, законодателей и госслужащих. По итогам сентября 2024-го их численность уже составляла 423 человека.

С ростом продолжительности жизни в Казахстане увеличился и индекс активного долголетия (ИАД). Если в 2020 году потенциал активного долголетия в стране был реализован на 29,6%, то в 2023-м — уже на 32,1%. Выросли показатели занятости пожилых, оценки по индикатору «Независимая, здоровая и безопасная жизнь».

Вместе с тем нужно отметить, что в сравнении с европейскими странами по уровню активного долголетия Казахстан пока отстаёт. Например, в Швейцарии ИАД в 2023 году составлял 45,8%, в Нидерландах — 42,9%, в Германии — 40,7%. Отставание РК прослеживается по всем крупным индикаторам.

«Судя по результатам выборочных обследований домохозяйств, статистики Бюро сделали вывод, что 77,1% респондентов в возрасте от 60 лет в 2023 году причисляли себя к среднему классу. Это на несколько процентных пунктов больше, чем было в 2019-м. Ещё 17% респондентов этой возрастной группы отметили, что их обеспеченность выше среднего уровня, а 3,2% назвали себя относительно состоятельными людьми. Бедными себя посчитали 0,1% опрошенных», – заключили эксперты. 

#работа #пенсионеры #исследование

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