Пятерку главных торговых партнеров Казахстана назвали в БНС

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По итогам января-апреля 2026 года внешнеторговый оборот Казахстана достиг $44,9 млрд, увеличившись на 7,9% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта составил $24 млрд, импорт достиг $20,9 млрд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Крупнейшими поставщиками товаров в Казахстан стали Россия ($6,6 млрд), Китай ($6 млрд), Германия ($1 млрд), США ($0,9 млрд) и Республика Корея ($0,5 млрд).

Основными направлениями казахстанского экспорта стали Китай ($4,9 млрд), Италия ($4 млрд), Россия ($2 млрд) , Турция ($1,7 млрд) и Узбекистан ($1,4 млрд).