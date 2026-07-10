Две трети всего мороженого в Казахстане производят в Алматинской области

Статистика

По итогам января–мая 2026 года в Казахстане произведено 35,1 тыс. тонн мороженого, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Наибольший объем производства приходится на Алматинскую область – 23,3 тыс. тонн, или 66,3% от общего объема. В число крупнейших производителей также вошли Туркестанская область (6,0 тыс. тонн), город Алматы (1,3 тыс. тонн) и Акмолинская область (1,1 тыс. тонн).

Основу производства составили сливочное мороженое (15,2 тыс. тонн) и пломбир (14,3 тыс. тонн), на которые приходится более 80% общего объема выпуска.

Внешняя торговля также демонстрирует положительную динамику. По итогам января–апреля 2026 года экспорт казахстанского мороженого составил 6,4 тыс. тонн на сумму 24,8 млн $ США, увеличившись на 46,4% в натуральном и на 77,0% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сальдо внешней торговли остается положительным: объем экспорта превысил импорт на 2,9 тыс. тонн.

Практически весь объем экспорта (99,9%) направлен в страны СНГ. Крупнейшим рынком сбыта остается Россия, на которую приходится 4,3 тыс. тонн поставок. Значительный рост экспорта также зафиксирован в Кыргызстан (+68,4%) и Узбекистан (+27,7%).

Импорт мороженого за январь–апрель составил 3,4 тыс. тонн на сумму 12,9 млн долларов США, увеличившись на 10,1% по сравнению с прошлым годом. Основными поставщиками остаются Россия (1,5 тыс. тонн), Кыргызстан (1,4 тыс. тонн), Узбекистан (178,1 тонн) и Турция (156,0 тонн).

 

#Казахстан #статистика #мороженое

Популярное

Все
Томирис: далекая и близкая
Ставка на транспарентность, цифровизацию и доступность
Марафон казахского кино
Ради торжества справедливости
Медпункт рядом с домом
С чего начинается Родина...
Мировой опыт – в помощь исследователям
Кто может проводить опросы
«Сказки Заилийского Алатау»
Символы времени и традиций
Золотой столп просвещения
Хорошо в солнечном «Балдаурене»!
Глобальная мобилизация ради системных изменений
Формируется институциональная культура, соответствующая вызовам XXI века
Магия тюльпана
Поет Ишим в многоголосье!
Нет результата? Смените методику!
Стартовал юбилейный сезон проекта «Тіл керуені»
Степной Ушарал меняется
Тайна Көктемір
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси
Основа государственности и общественного согласия
Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане
В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Перезагрузка «Астаны»
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой с ощутимостью в Таразе
Политические партии Казахстана заявили о готовности к избирательной кампании
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира
Новая конфигурация партий: чего ждать от избирательной кампании в Курултай
Полный производственный цикл
Этностиль обретает все большую популярность
Объединить физиков и лириков
Семинар для партий
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы

Читайте также

Пятерку главных торговых партнеров Казахстана назвали в БНС
Количество легковых электромобилей в Казахстане продолжает …
Сезонное удешевление: среднюю стоимость овощей назвали в Бю…
В Казахстане за четыре месяца родились почти 2 тысячи двоен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]