Количество легковых электромобилей в Казахстане продолжает уверенно расти

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане зарегистрировано 24 634 легковых электромобиля. За последние 12 месяцев их количество увеличилось на 55,6%. Годом ранее в стране насчитывалось 15 835 электрокаров.



Наибольший парк электромобилей сосредоточен в Алматы, на который приходится 62% всех зарегистрированных в стране электрокаров. В городе насчитывается 15 280 таких автомобилей. В тройку лидеров также входят Астана с 2 885 электромобилями и Алматинская область, где зарегистрировано 1 589 единиц.



Электромобили представлены во всех регионах Казахстана, однако их распределение остается неравномерным. Наименьшие показатели зафиксированы в области Абай – 78 автомобилей и области Ұлытау – 41 автомобиль.