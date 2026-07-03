Количество легковых электромобилей в Казахстане продолжает уверенно расти

Статистика
Дана Аменова
специальный корреспондент

Такие данные привели в Бюро нацстатистики, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане зарегистрировано 24 634 легковых электромобиля. За последние 12 месяцев их количество увеличилось на 55,6%. Годом ранее в стране насчитывалось 15 835 электрокаров.

Наибольший парк электромобилей сосредоточен в Алматы, на который приходится 62% всех зарегистрированных в стране электрокаров. В городе насчитывается 15 280 таких автомобилей. В тройку лидеров также входят Астана с 2 885 электромобилями и Алматинская область, где зарегистрировано 1 589 единиц.

Электромобили представлены во всех регионах Казахстана, однако их распределение остается неравномерным. Наименьшие показатели зафиксированы в области Абай – 78 автомобилей и области Ұлытау – 41 автомобиль.

#Бюро нацстатистики #увеличение #электромобили #количество

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