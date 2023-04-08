В Казахстане сняли запрет на вывоз лука

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Приказом министра сельского хозяйства приостановлен запрет на вывоз репчатого лука с территории Казахстана, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МСХ РК.

При этом, с 8 апреля по 28 апреля текущего года приказом введены количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза лука репчатого в размере 20 000 тонн.

На весь срок действия квоты устанавливается допустимый лимит для одного заявителя на вывоз товаров, который в совокупности составляет не более 500 тонн.