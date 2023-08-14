В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах

Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев

Фото: пресс-служба МСХ РК

В Туркестанской области в промышленных объемах начнут производить бананы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

По данным ведомства, турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия.

"В ближайшее время теплица расширится еще на 5 га, что позволит производить около 1 тысячи тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику", – поделились в Минсельхозе.

Отмечается, что стоимость проекта на первом этапе составляет 4 млн долларов США. При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях.