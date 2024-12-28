В Керченском проливе собрали 25 тонн нефтеводяной смеси

Обследовано свыше 380 кв. км акватории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: телеграм-канал оперштаба Краснодарского края

Морспасслужба установила десятки метров боновых заграждений вокруг кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе, сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Вокруг кормовой части танкера "Волгонефть-239", которую выбросило на мель в районе п. Тамань (Темрюкский район Краснодарского края - ИФ), Морспасслужба установила 250 метров заграждений», - говорится в сообщении.

Всего в акватории Керченского пролива по состоянию на утро 28 декабря собрали 25 тонн нефтеводяной смеси. Обследовано свыше 380 кв. км акватории.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 360 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 37 тыс. тонн загрязненного песка.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.