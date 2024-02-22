В КНБ прокомментировали колонны машин на пунктах госграницы

Пограничники сослались на ограничение движения транспорта в северных областях страны из-за непогоды, передает Kazpravda.kz

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В КНБ заверили, что в настоящее время ситуация стабилизировалась.

– С учетом открытия автомобильных дорог, на отдельных направлениях отмечается скопление транспортных средств: на казахстанско-кыргызском участке (пункт пропуска «Карасу»); на казахстанско-узбекском участке (пункты пропуска «Тажен», «Казыгурт»); на казахстанско-российском участке (пункт пропуска «Сырым»), – перечислили в пресс-службе.

Пограничная служба КНБ сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме. Водителям рекомендуют скорректировать маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.