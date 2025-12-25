В КНДР испытали новые зенитные ракеты

В мире
298
Айман Аманжолова
корреспондент

В среду в Северной Корее провели испытание  зенитных ракет, за пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на  Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

"24 декабря Главное управление ракетостроения КНДР провело на Японском море испытательный запуск разрабатываемых новейших зенитных ракет большой высоты и дальности", - сообщило агентство ЦТАК.

Уточняется, что это первое испытание, "нацеленное на оценку тактико-технических характеристик новой системы зенитной ракеты большой высоты и дальности" в рамках развития технологий средств ПВО.

Запущенные ракеты поразили условные воздушные цели на расстоянии 200 км.

"Ким Чен Ын поздравил с успехом испытания", - подчеркивает ЦТАК.

#ракета #КНДР #ЗРК

Популярное

Все
Новые достижения в казахстанском футболе
Вкус Нового года
Даже дедушке нет места
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Важный выбор студентов
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Их подружил Кашгар
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Умерла главная героиня оскароносного фильма «Москва слезам …
Хирурги Кувейта и Бразилии установили рекорд дистанционной …
Камбоджа и Таиланд сели за стол переговоров
В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии на борту

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]