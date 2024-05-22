В Косшы заработал завод куриных полуфабрикатов

Завод полуфабрикатов компании ТОО «IL-TOV» – первое подобное предприятие в республике. Его мощность – 346 тонн продукции в год. В цехах предприятия установлено передовое оборудование известных европейских и японских компаний, отвечающее самым высоким требованиям. Убедиться в этом довелось в ходе небольшой экс­курсии по заводским цехам.

Прежде чем войти в них, приходится облачиться в белый халат. Вообще, принятые на предприятии высокие стандарты говорят сами за себя: при входе в производственный цех каждый подвергается обязательной процедуре дезинфекции. В просторном цехе, где идет переработка пищевых продуктов, нет и намека на какие-либо запахи, все сияет чистотой.

Вместе с менеджером по качеству Талгатом Турсуновым заходим в цех разделки куриных грудок, которые и служат основным сырьем для предприятия. Вдоль длинного разделочного стола разместились обваловщики мяса – они отделяют от костей филе куриной грудинки. По соседству находится складское помещение с температурным режимом в минус 35 для хранения курятины, пос­тупающей с птицефабрик. Отсюда сырье­ направляется в цеха переработки.

В самом просторном из них производится обжарка и дальнейшая сортировка полуфабрикатов. В момент нашего посещения рабочие сливали из аппарата жидкое масло в емкость. На первый взгляд у него неплохой товарный вид, но, как мне пояснили, оно уже считается отработанным и не может далее использоваться.

– Технология и применяемые на нашем производстве стандарты таковы, что замена масла для обжарки производится через каждые пять дней, – пояс­няет Талгат Турсунов. – После того как будет слито старое, отработанное масло, сразу заливается свежее. Отправленный в печь для термической обработки сырьевой продукт выдерживается в нем на протяжении 20 секунд при температуре плюс 190 градусов. Этого хватает на обжарку, но масло не успевает проникнуть и пропитать само мясо. Благодаря короткому временному отрезку сохраняется внутренняя целостность полуфабриката, все его ценные и полезные свойства. Поэтому куриные изделия завода относятся к диетической, полезной еде, которой можно обеспечивать и социальные учреждения.

По словам менеджера по качеству, сразу после обжарки в печи полуфаб­рикаты ждет обратная процедура: они направляются в холодильник, где проходят шоковую заморозку. Далее производится взвешивание и расфасовка. После этого товар упаковывается в коробки, в которых и отправляется в дистрибьюторскую сеть.

– Все оборудование начинено самой современной электроникой. Для проведения пуско-наладочных работ к нам приезжала группа специалистов из Германии, – говорит Талгат Турсунов. – Настройка технологических линий сравнима с настройкой музыкального инс­трумента, в общем, ювелирная работа.

Ассортимент изделий предприятия уже солиден: котлеты из рубленого куриного мяса, митболы – небольшие тефтельки, наггетсы из рубленого мяса с формовкой, шницели цельнокусковые и рубленые, стрипсы – цельное, продольно нарезанное мясо. Но и этот список, как утверждают в администрации завода, должен вскоре расшириться.

По информации директора ТОО «IL-TOV» Сании Омаровой, в настоящее время на заводе занято около 80 человек. С переходом на многосменную работу их число увеличится до 150. На новое производство пришли люди, имеющие опыт работы в пищевой отрасли, поэтому особых проблем с кадрами не возникло. Большей частью трудоус­троились жители города Косшы, где и находится ТОО «IL-TOV».

– Это первый подобный завод не только в Казахстане, но и в Центральной Азии, – уточняет Сания Омарова. – Технология заключается в централизованном, индуст­риальном производстве готовых на 90% блюд и полуфабрикатов с последующим быстрым охлаждением. До недавнего времени вся вышеупомянутая продукция почти полностью импортировалась в Казахстан из-за рубежа. Теперь часть данного сегмента рынка заняло наше ТОО «IL-TOV». В перспективе планируется запуск дополнительных технологических линий. Объем выпус­каемой продукции должен возрасти с 3 346 тонн до 10–12 тысяч тонн.