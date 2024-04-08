В Костанайской области продолжается работа по противодействию паводку

Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Горячим питанием и чаем дежурных сотрудников коммунальных служб, государственных и правоохранительных органов обеспечивают волонтеры

Фото: пресс-служба акимата Костанйской области

Из-за повышения уровня воды в реке Тобол и угрозе подтопления населенных пунктов большое внимание в прошедшие выходные было уделено городу Костанай и Костанайскому району, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона.

Местные исполнительные органы и все заинтересованные коммунальные службы проводят все необходимые противопаводковых мероприятия.

На территории Костанайской области подтопленными остаются 275 частных домов в Костанайском, Карасуском, Федоровском, Б.Майлина районах и Костанай.

На контроле находятся Каратомарское, Верне-Тобольское, Желкуарское водохранилища. На сегодняшний день сброс воды с Карамтомарского водохранилища уменьшился до 2900 м³/с (было 3000 ранее м³/с), также отмечается снижение притока до 2625 м³/с (по сравнению с предыдущим показателем 2800 м³/с).

В связи с повышением уровня воды в рекеТобол и угрозе подтопления населенных пунктов большое внимание в прошедшие выходные было уделено Костанаю и Костанайскому району.

В связи с этим, обеспечен комплекс мер: подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары, откачка воды, засыпка инертным материалом.

От разлива реки подвергся подтоплению ТРЦ «Апельсин», администрация была заблаговременно предупреждена, товарно-материальные ценности заблаговременно эвакуированы.

Всего по области задействовано сил и средств 2709 человек из числа сотрудников МЧС, МВД, МИО, МО и других организации, 443 единиц техники, 144 единицы мотопомп, 29 единиц плавательных средств и 3 единицы воздушного судна.

За период паводка откачано около 774 822 тыс.м³ воды. Уложено более 74 299 тыс. мешков. Отсыпано инертных материалов: 7265 тонн.

Спасено и эвакуировано 8878 человек, в том числе 11 человек с ограниченными возможностями и 1765 детей. В пунктах временного размещения находятся 464 человека, из них 123 детей.

Работа по откачке талой воды, укладке мешкотары продолжается в 7 регионах. В результате проведенных работ и мероприятий жители района Б. Майлина смогли вернуться в свои дома.

В регионе функционируют 135 эвакопунктов, где предоставляют временное размещение, питание, медпомощь и необходимые матресурсы для тех, кто пострадал в результате наводнения.

Волонтеры и неравнодушные граждане оказывают значительную помощь, работая круглосуточно в противопаводковых мероприятиях. Горячим питанием и чаем дежурных сотрудников коммунальных служб, государственных и правоохранительных органов обеспечивают волонтеры.

Продолжаются работы по мониторингу паводковой обстановки. Ситуация находится под контролем.

В Костанае ограничено движение на нескольких дорогах, а на тех, где еще имеется проезд, образуются огромные пробки.

#Костанай #население #вода #эвакуация #жители

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