В Кыргызстане планируют запретить использование мобильных телефонов в школах

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Министерство образования и науки Кыргызстана предлагает запретить пользоваться мобильными телефонами в образовательных учреждениях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар.

Инициатива разработана в целях защиты образования и здоровья обучающихся, их социального и психологического благополучия, предотвращения сдерживающих факторов и проблем, связанных с мобильными устройствами, поддержки академической среды, борьбы со всеми видами буллинга и кибербуллинга, недопустимым контентом, обеспечения мирного и безопасного образовательного процесса.

Согласно разработанному порядку, при входе в образовательную организацию каждый обучающийся, работник, посетитель и другие лица обязаны перевести свои телефоны в беззвучный режим. Школьники и студенты должны отключать свои мобильные устройства и оставлять их в боксах, установленных в классе или аудитории.

Обучающимся разрешается использовать мобильные устройства при стихийных бедствиях, угрозах жизни и здоровью человека, при поступлении сообщения, связанного со здоровьем близких родственников, во время перерыва, а также в случае необходимости использования мобильных устройств на занятиях, проводимых в рамках плана, утвержденного соответствующим приказом.

В образовательном учреждении запрещается заряжать телефоны, снимать на видео, вешать мобильные устройства на шею, хранить в карманах вещей. Нельзя с помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие культ насилия, жестокость и порнографию, наносить вред имиджу образовательного учреждения, в том числе путем съемки и последующей демонстрации окружающим сцен насилия и вандализма.

Педагогам запрещается использовать мобильные устройства во время занятий, если это не связано с процессом обучения.

Ранее, Австралия первой в мире приняла закон о запрете соцсетей для детей младше 16 лет. По мнению инициаторов, он призван защитить австралийских детей от вреда, который наносят соцсети. 

 

#школа #Кыргызстан #запрет #телефон

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